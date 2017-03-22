南韓總統補選 蔡英文指示民進黨組團觀選

民進黨今天中執會邀請國際事務部主任羅致政委員以「東北亞情勢分析」為題專案報告。民進黨發言人楊家俍轉述中常會蔡英文裁示，南韓總統補選可能牽動東北亞外交與安全情勢轉變；基於韓國的補選，將會是在整個東北亞情勢裡面的重要因素之一，民進黨應組團前往觀選，與韓國政黨人士、智庫專家深入交流，探究台、韓雙方未來關係發展的可能性，做到政黨外交作為政府外交助力的功能。

蔡英文指出，將要來到的韓國選舉確實是一個很好的觀察。在南韓、在整個東北亞情勢的氛圍底下，怎麼樣進行總統大選，特別是在總統大選裡面，他們所關心的議題，候選人之間跟選民對這些議題的看法跟討論，都很值得我們去觀察，希望黨可以組一個觀察團前往。

蔡英文說，東北亞區域關係的發展與台灣的安全情勢息息相關。東北亞情勢在這段時間以來，確實有很多變數，也處於一種變動的調整階段，「所以在這個階段，我們不能忽視在東北亞任何情勢的變動。」

此外，行政院提出前瞻建設條例，行政院副院長林錫耀今天在民進黨中執會中表示，明天行政院會結束後，行政院長林全將率領各部會首長向國人親自說明。

民進黨中常委蔡憲浩辭職，留下中執委及中常委遺缺，今天中執會通過台北市議員王孝維同志宣誓遞補中執委，並由中常執委互推中執委鄭宏輝為中常委。會中通過7月22日台北國際會議中心召開第17屆第二次全國黨員代表大會相關事宜。

2018年直轄市長暨縣市長選舉，選對會召集人陳明文也於會中報告，選對會決議提名原則分為三類，並將研擬相關辦法提請全代會通過。一，連任縣市部分，競選連任者就由主席提名經中執會同意後提名。二，非執政縣市部分，採徵召方式提名。三，執政任期屆滿縣市部分，就依現行規定辦理初選，依民調結果決定人選。至於關於縣市長初選時程，待7月22日全代會通過提名辦法後，才會啟動研議討論，並參酌有意參選人之意見。

(中時)