奢華規格挑戰全台之最！頂級環遊世界50天這麼玩

頂級環遊世界50天將搭乘小火車、衝瀑艇近距離感受世界三大瀑布「伊瓜蘇瀑布」的壯麗磅礡氣勢。(圖/易遊網)

新加坡航空攜手易遊網推出「頂級環遊世界50天-新航50週年限量版」，搭配新航A380豪華套房、新航商務艙以及星空聯盟商務艙，暢遊世界之最絕世景點。(圖/易遊網)

國際航線普及，環遊世界早已不是難事。除了玩得精采，食宿享受更趨精緻化，現在就有旅遊業者打造「超越頭等」的環球頂級旅程，暢遊13國世界級景點，搶攻講究品味、重視高質感的金字塔端客群，奢華規格挑戰全台之最。

探訪世界之最景點、奢享全球頂級飯店！新加坡航空攜手易遊網推出「頂級環遊世界50天-新航50週年限量版」，搭配新航A380豪華套房、新航商務艙以及星空聯盟商務艙，暢遊世界之最絕世景點。

景點包括世界三大瀑布伊瓜蘇瀑布和維多利亞瀑布、世界最難解之謎復活節島摩艾石像、世界新七大奇蹟馬丘比丘、世界最神秘生命王國亞馬遜河、世界最夢幻奇景北極極光等。

且除了安排入住奢華酒店如巴黎四季飯店、紐西蘭胡卡莊園、聖地牙哥麗思卡爾頓飯店等，特色頂級住宿也是亮點之一，有躺在床上就能觀賞北極光的極光玻璃屋、最多容納30名客人的東經131°沙漠帳篷酒店、坐擁伊瓜蘇瀑布的達斯瀑布飯店等。

同時，也可一嚐巴黎米其林三星主廚料理、雪梨塔360旋轉酒吧餐廳、三頂廚師帽Rockpool餐廳、Table 131°星空晚宴、現撈帝王蟹以及當地風味料理等佳餚，享受全球最頂級酒店與美食饗宴。業者強調，頂級環遊世界席次限量5對，4月10日正式開賣，堪稱是全台最頂級、最奢華的環遊世界之旅。

(中時電子報)