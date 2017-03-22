汪星人說什麼 中市府為飼主愛犬開課
汪星人在說什麼，狗爸狗媽可能搞不懂，為幫助民眾加深對愛犬的了解，台中市動物保護防疫處4月8日起，將舉辦4期飼主犬隻行為訓練課程，每期7堂課，課程免費。
動保處表示，課程邀請到「Dog老師全能發展學堂」專業訓犬團隊至台中市動物之家南屯園區授課，「Dog老師全能發展學堂」的校長「熊爸」王昱智擁有20年以上教學經驗，曾任各大公立及民營機構犬隻行為訓練課程專任講師，具豐富教學經驗。
透過課程，協助飼主讓社會化不足、情緒容易不安或是無法適應環境變化的犬隻建立正確生活態度，並加強與飼主間的信賴關係。
動保處指出，課程分為「幼幼班」、「基礎班」及「中級班」，「幼幼班」專屬4月齡以下幼犬，在犬隻學習能力最強的社會化黃金時期，加強犬隻互動方式及情緒管理，養成良好生活習慣。
「基礎班」針對4月齡以上犬隻，使用基本的誘導及響片訓練，快速建立飼主與愛犬之間正向溝通橋樑；「中級班」則進階響片訓練，主要針對受過基礎訓練課程的犬隻，提高專注與穩定性。
動保處表示，課程預計辦理4期，每期共7堂課，規劃幼幼班、基礎班及中級班3種班別，每位民眾以報名1種班別為限，採小班制，每班4至8人，目前開放第1期與第2期報名，第1期4月8日起上7週，第2期則於6月10起上7週。
均於每週六上課，動保處將於每期開課日1週前，另以電話通知錄取民眾，未獲通知民眾請勿自行前往。1060322
(中央社)
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