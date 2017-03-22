跨界應用 大同應外系開放跨學院選學程

大同大學應外系今天表示，為了讓學生具備跨領域能力，今年開始將讓學生從大二開始跨學院選修專業學程為畢業學分，讓學生除了英文能力，還能跨界應用。

大同大學應用外語系一直致力於外語與跨學門的整合，除了和校內事業經營系整合商管課程與外語應用外，今年開始，將讓學生從大二開始跨學院選修專業學程為畢業學分。

大同大學應用外語系主任謝富惠表示，學校計畫成立「跨領域」學程的課程整合，因此今年應外系開放學生選修其他學系開設的專業學程，例如事業經營系的電子商務學程、行銷學程，電資學院的資通安全學程、工學院的食品技師學程等，希望學生在應外系把英文能力提升至專業水準，再跨足其他領域，以達到跨界與應用的整合。

除了課程修習外，大同應外系也強調與產業結合，2015年開始與中央通訊社簽署產學合作，提供專業業師、寒暑假實習機會；為了培養年輕學子媒體素養，讓高中畢業生在進入大學前，有機會瞭解新聞英文，也邀請中央社資深記者與大同應外系老師共同開設兩天的新聞英文營，第一天7月6日在大同大學，第二天7月7日在中央社上課。

此外，大同應外系也自2015年開始和日本橫手市進行國際產官學合作，每年都有不同主題，甄選學生免費在寒暑假到日本旅遊。

大同應外系日語老師陳明涓指出，日語是大同應外系必修課程，在實作與課程結合的概念下，觀光日語課程中納入秋田旅遊介紹及行程規劃內容，並舉辦觀光行程設計日語簡報比賽，前兩名的小組有機會到日本橫手市體驗1個月在地旅遊，由於之前實習的學生表現優異，今年橫手市特別增加4個名額，提供給大同大學學生。1060322

(中央社)