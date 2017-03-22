黨代表參選黨齡 藍中常委擬提案放寬
中國國民黨將黨代表選舉候選人黨齡滿4個月改為1年，引發爭議；國民黨中常委李德維等打算提案修正排除青年與學生，不過，因所有議案已處理完畢，今天中常會並未處理。
國民黨中常會下午確認8日中常會通過修訂第20屆黨代表選舉候選人資格規定，將黨齡須滿4個月改為1年的議事錄，但因有中常委不滿「邊選邊改」，議事錄無法確認，黨主席洪秀柱宣布散會，隨即離席，現場一片錯愕。
散會後，支持將黨齡改為1年的中常委李德維向媒體表示，有24名中常委針對該案提出2項修正動議，包括把4個月延長為1年才能選黨代表的規定，加註符合國民黨青年與學生保障身分者，不在此限。
至於青年與學生的定義，李德維說，第20屆黨代表選舉作業細則第5條規定，青年是40歲以下，學生是27歲以下，且具有學生身分者。
李德維表示，除規範黨代表選舉外，黨主席、中常委、中央委員等選舉也一併修正，24名中常委提案，這3項黨職選舉除必須曾擔任過相關職務外，必須擁有黨籍3年以上，才能參選黨主席、中常委，有2年黨籍，才能參加中央委員選舉。
李德維表示，洪秀柱強勢宣布散會，中常委提出的修正案，可能黨中央才剛收到，還沒有想清楚，也許需要時間思考，才宣布散會。
國民黨考紀會主委劉漢廷表示，因為15日中常會已將15日與今天中常會視為一次會，所有議案已在15日處理完畢，今天只是回頭處理議事錄；如果要提案，只能待下次會議再提。1060322
(中央社)
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