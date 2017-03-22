南韓總統補選 蔡總統要民進黨組團觀選
總統蔡英文今天說，東北亞區域關係發展和台灣安全情勢息息相關，南韓總統補選可能牽動東北亞外交和安全情勢轉變，民主進步黨應組團觀選，與韓國政黨人士和智庫專家深入交流。
民進黨今天舉行中執會，由國際部主任羅致政專案報告「東北亞情勢分析」，羅致政會後表示，他在會中報告分東北亞情勢變化、美國政策調整、美國和主要盟友關係、美中關係變化、朝鮮半島安全和新局勢變化發展，並分析南韓總統補選可能的選舉結果和未來可能影響。
羅致政說，對台灣的影響可以分為外交、軍事、經濟和台韓雙邊關係4方面，總體來看充滿機會，也有挑戰。
民進黨發言人楊家俍轉述，兼任黨主席的蔡總統聽完報告後表示，東北亞區域關係發展和台灣安全情勢息息相關，東北亞情勢在最近這段時間有很多變數，這個階段不能忽視東北亞任何情勢變動。
蔡總統說，南韓總統補選可能牽動東北亞外交和安全情勢轉變，南韓在東北亞情勢氛圍下怎麼進行總統大選、南韓人關心的議題、候選人和選民對這些議題看法和討論，都很值得觀察，民進黨應組團前往觀選，與韓國政黨人士和智庫專家深入交流，探究台韓雙方關係未來發展可能性，以政黨外交做為政府外交助力。
羅致政說，觀選團初步規劃希望有兩大塊，分為黨部和立法部門，由黨來主導，安排到南韓觀選，並進行國會政黨和智庫交流，把第一手觀察資料帶回國內，給行政、立法、黨務部門做為分析規畫未來台韓關係以及因應未來東北亞發展的第一手資訊。
此外，由於蔡憲浩請辭中常委和中執委，今天中執會由台北市議員王孝維宣誓遞補中執委，並由中執委互推中執委鄭宏輝為中常委。1060322
(中央社)
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