河南小學踩踏事故 2死20餘傷

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中國大陸河南省濮陽縣第三實驗小學今天上午8時30分左右發生踩踏事故，截至上午11時止，事故已造成2名學生死亡，20餘名學生受傷。

新華社報導，這起事故發生在學生上廁所時，受傷學生已被送往醫院救治。

目前濮陽縣政府已啟動應急預案，成立事故應急處置小組。事故的原因正在進一步調查中。1060322

(中央社)