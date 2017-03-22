人民幣貶值 陸城市生活相對變便宜了
根據經濟學人智庫發布的全球城市生活成本調查顯示，由於人民幣持續貶值，中國大陸多個城市的生活成本排名大幅下滑。像上海就從第11降到第16名，北京更從第31降到第47名。
綜合陸媒報導，經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）這項調查認為，除人民幣貶值外，中國大陸城市生活成本排名下滑，也與其經濟成長放緩有關。
報導指出，根據這項調查，生活成本排名全球前6名的城市中，除瑞士蘇黎世排名第3外，其餘5個城市都是亞洲城市。其中，新加坡、香港分居第1、2名，第4、5、6名分別為東京、大阪及首爾。
調查顯示，相較於其他亞洲國家城市的生活成本呈上升趨勢，中國大陸城市的生活成本，在過去1年顯著下降。像上海就從第11降到第16名，低於澳洲墨爾本，而與紐西蘭的奧克蘭與威靈頓相當。
至於其他城市，北京從第31降到第47名；蘇州也從第53降到第69名，兩個城市都後退達16名。此外，廣州、天津也和蘇州並列第69名，成為這項排行榜中，生活成本最低的3個中國大陸城市。
調查提到，廣州、天津、蘇州這3座城市的生活成本，比上海便宜約23%。1060322
(中央社)
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