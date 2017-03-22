NCC：中廣兩網收到處分書就要停播
國家通訊傳播委員會（NCC）今天說，待收到最高行政法院裁定書後，將撤銷中廣音樂網、寶島網執照，中廣收到處分書後就要停止播音。
去年NCC通過客家委員會、原住民族委員會申設全區廣播電台案，宣布限時3個月內收回中廣音樂網、寶島網頻段。中廣聲請停止執行，台北高等行政法院裁准，NCC提抗告，最高行政法院16日判NCC勝訴，撤銷停止執行裁定，NCC可執行收回頻率確定。
NCC下午舉行記者會表示，已收到最高行政法院通知，待收到正式裁定書後，NCC就會撤銷中廣音樂網、寶島網執照，中廣收到處分書後就要停止播音。
NCC說，中廣音樂網、寶島網頻率經行政院核配給原民和客家公益使用，講客廣播電台使用中廣寶島網頻率，近期將工程測試，5月中旬試播，6月中旬正式開播；用中廣音樂網頻率的原民台較晚，可能要到8月1日，但兩台都是與既有公營電台廣播鐵塔共構共用，不需另外建置。
NCC呼籲中廣配合政策主動繳回頻率，如收到NCC處分書後，中廣仍持續播音，將依電信法相關規定裁罰，且可能觸犯刑責。1060322
(中央社)
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