4隻狗失去7隻腳 宜蘭毛小孩山區哀號

宜蘭礁溪山區近來傳出有許多流浪犬遭陷阱所傷，被迫扯斷腳，血紅傷口露骨樣貌，刺痛很多人的心。網友怒斥，毛小孩何其無辜，為何不能共存？

「4隻狗只共有9隻腳，失去的7隻腳…在哪裡？」動保人士徐文良最近在礁溪郊外，多次馳赴救狗任務。這些流浪犬都是被陷阱所傷及，狗兒為求生存保命，只有自己扯掉腳，無法行走。牠們在淒厲的風雨聲中不斷哀號，等待人類來救援。

徐文良在臉書說，這些陷阱主要是誘捕山豬與山羌的「山豬吊」刑具，目前並沒有法令禁止。它在山區被猖狂放置，危害程度比捕獸鋏更嚴重。

「斷腳的狗兒想要逃走，但牠只能用盡力氣將身體挺起」。徐文良表示，這些受傷狗兒當時見到他來救援時，眼神露出驚恐，一度驚慌想要逃走，但已經失去前雙腳的牠，要叫牠怎麼走？讓他感到心酸鼻酸。

宜蘭縣動植物防疫所今天說，縣內礁溪匏崙、員山枕山、冬山三清宮及仁山苗圃等地區，最近常有人設置「山豬吊」鋼索陷阱。防疫所人員過去已不定期前往巡察，陸續拆除沒入50多組陷阱。

此外，防疫所也已製作宣導旗幟，插置在這些區域，提醒相關民眾勿誤觸法律，日後也將請當地警方及森警隊多加巡查。

防疫所呼籲，設置類似「山豬吊」鋼索陷阱常造成家犬或流浪犬受傷，甚至可能影響人類的安全，如經查獲可能觸及野生動物保育法或動物保護法，最重可處5年以下有期徒刑及新台幣100萬元以下罰金。1060322

(中央社)