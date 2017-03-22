4隻狗失去7隻腳 宜蘭毛小孩山區哀號
宜蘭礁溪山區近來傳出有許多流浪犬遭陷阱所傷，被迫扯斷腳，血紅傷口露骨樣貌，刺痛很多人的心。網友怒斥，毛小孩何其無辜，為何不能共存？
「4隻狗只共有9隻腳，失去的7隻腳…在哪裡？」動保人士徐文良最近在礁溪郊外，多次馳赴救狗任務。這些流浪犬都是被陷阱所傷及，狗兒為求生存保命，只有自己扯掉腳，無法行走。牠們在淒厲的風雨聲中不斷哀號，等待人類來救援。
徐文良在臉書說，這些陷阱主要是誘捕山豬與山羌的「山豬吊」刑具，目前並沒有法令禁止。它在山區被猖狂放置，危害程度比捕獸鋏更嚴重。
「斷腳的狗兒想要逃走，但牠只能用盡力氣將身體挺起」。徐文良表示，這些受傷狗兒當時見到他來救援時，眼神露出驚恐，一度驚慌想要逃走，但已經失去前雙腳的牠，要叫牠怎麼走？讓他感到心酸鼻酸。
宜蘭縣動植物防疫所今天說，縣內礁溪匏崙、員山枕山、冬山三清宮及仁山苗圃等地區，最近常有人設置「山豬吊」鋼索陷阱。防疫所人員過去已不定期前往巡察，陸續拆除沒入50多組陷阱。
此外，防疫所也已製作宣導旗幟，插置在這些區域，提醒相關民眾勿誤觸法律，日後也將請當地警方及森警隊多加巡查。
防疫所呼籲，設置類似「山豬吊」鋼索陷阱常造成家犬或流浪犬受傷，甚至可能影響人類的安全，如經查獲可能觸及野生動物保育法或動物保護法，最重可處5年以下有期徒刑及新台幣100萬元以下罰金。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。