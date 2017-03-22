粉紅色的誘惑 意外帶動台東觀光

這幾天扛相機與「大砲」鏡頭的鳥友，湧入太平溪出海口，捕捉罕見的「細嘴鷗」迷人鳥影，讓原本寧靜的出海口變的相當熱鬧，有人說「一隻鳥帶動台東觀光」。

粉紅色的誘惑！無法擋。台東鳥友賴文和日前在台東市太平溪出海口，發現一群紅嘴鷗當中，有1隻從來沒看過的鳥，上網請教鳥友，確定是罕見迷鳥細嘴鷗的繁殖羽，台灣過去僅有1筆紀錄。

「哇，是超級大迷鳥」，消息在鳥友間傳開，不僅台東當地鳥友，立馬扛著「大砲」（相機長鏡頭）飛奔到太平溪出海口；從台北到高雄的鳥友也紛紛趕到台東，一睹「紅粉佳人」。

退休老師謝有財，已經連續6天待在台太平溪出海口，只要「紅粉佳人」靠近，鏡頭就鎖定牠的鳥影。他說，3月16日發現這位稀客，每天都有50、60位鳥友守在這裡，大部分都是從外縣市來的鳥友。

來自台北的1名女性鳥友說，她千拜託、萬拜託央求同事和她換班，終於有同事願意。今天上午她立即從台北出發搭飛機趕到台東，超級幸運，「這隻迷人寶貝還停留在台東」。

4位高雄鳥友還專程從高雄包計程車到台東，架好大砲，「紅粉佳人」剛好游過來，4人開心的說，「真漂亮，乖，慢慢過來」。

「一隻鳥，帶動台東觀光」，莊姓鳥友說，台東真的很適合生態觀光，才一隻鳥，每天就吸引麼多鳥友。還有知本溼地、南橫、藥山等很多地方都是很好的賞鳥景點。

不過，今天有發現外縣市鳥友，為了吸引「紅粉佳人」靠近，餵食麵包，引起其他鳥友制止。有鳥友呼籲，「愛她，就不要餵食她」。

閱鳥無數的台東高中學生許宸說，細嘴鷗分布於西歐、北非、中亞及印度西北等地區，可能迷航後，與紅嘴鷗混群，北返的路程中，在太平溪畔暫時歇腳。

細嘴鷗繁殖羽除了翅膀是灰色以外，頭、胸、腹部都是淡淡的粉紅色，雖然與數10隻紅嘴鷗混群，但是大多時間與鷗群保持距離。1060322

(中央社)