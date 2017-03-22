高雄捷運黃線 陳其邁：全力爭取
爭取捷運黃線成為高雄共識，立委陳其邁在臉書宣示「全力爭取行政院核定（納入「前瞻基礎建設計畫」特別預算案）」，他也強調，除了捷運紅線、橘線及輕軌之外，高雄第三條捷運將是小英政府對國家下世代建設的承諾，也是市長陳菊承續民進黨執政中長程市政規畫的實現。
陳其邁說，近日，高雄積極向行政院爭取，盼中央矯正馬政府過去施政重北輕南、造成區域失衡的問題，並全力支持高雄，發展成南向政策前進基地。
他也表示，高雄人希望整體路網能夠整合高鐵、台鐵、捷運紅橘線、輕軌及公車，確保有效規畫及執行，同時藉由捷運投資，帶動高雄經濟整體升級發展。
陳其邁重申，第三條捷運工程必須結合正確配套，進行5個「在地優化」，包括捷運智能優化、產學在地優化、都市生活優化、高雄經濟優化；期待結合優質的城市軟硬體環境體系，打造五優高雄。
(中時)
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