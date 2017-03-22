陽岱鋼家事風波 陽父否認父子失和

陽岱鋼去年11月在臉書po出夫妻倆與父親陽德興（中）的合照。（臉書翻攝）

旅日好手陽岱鋼驚傳家族失和，《鏡周刊》22日爆料陽領取高薪卻沒照顧好爸爸，與家人已不往來。經紀公司發表聲明反擊，《蘋果日報》則訪問到人在台東的陽父陽德興，陽父否認父子失和，與媳婦謝宛容上周才通過電話，「都有在聯絡。」

對於《鏡周刊》報導陽岱鋼讓老父「住破屋開聯結車」，陽父則回應，已近兩年不再駕駛聯結車，目前工作則是每天作息正常的短程運輸，因為台東缺工嚴重，他退休後仍有友人情商幫忙開車送貨，以前人家幫忙很多，有錢賺也沒甚麼不好。

至於要買房，陽父則說是兒子、媳婦的主意，他雖不知為何後來沒買，但都有在聯絡，不是外傳大家都翻臉的那種情況。且大年初二才北上和陽岱鋼這些兒孫住了一周，沒有不和。

事實上，《鏡周刊》今日爆料也有提到陽父的說法，解釋並無街坊鄰居流傳的「棄養」情況。陽岱鋼每月都有給他2萬元家用，買房子則是媳婦的主意，只是雙方對於想要的房子沒有達成一致。

(中時電子報)