陽岱鋼家事風波 陽父否認父子失和
旅日好手陽岱鋼驚傳家族失和，《鏡周刊》22日爆料陽領取高薪卻沒照顧好爸爸，與家人已不往來。經紀公司發表聲明反擊，《蘋果日報》則訪問到人在台東的陽父陽德興，陽父否認父子失和，與媳婦謝宛容上周才通過電話，「都有在聯絡。」
對於《鏡周刊》報導陽岱鋼讓老父「住破屋開聯結車」，陽父則回應，已近兩年不再駕駛聯結車，目前工作則是每天作息正常的短程運輸，因為台東缺工嚴重，他退休後仍有友人情商幫忙開車送貨，以前人家幫忙很多，有錢賺也沒甚麼不好。
至於要買房，陽父則說是兒子、媳婦的主意，他雖不知為何後來沒買，但都有在聯絡，不是外傳大家都翻臉的那種情況。且大年初二才北上和陽岱鋼這些兒孫住了一周，沒有不和。
事實上，《鏡周刊》今日爆料也有提到陽父的說法，解釋並無街坊鄰居流傳的「棄養」情況。陽岱鋼每月都有給他2萬元家用，買房子則是媳婦的主意，只是雙方對於想要的房子沒有達成一致。
(中時電子報)
關鍵字：陽岱鋼
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。