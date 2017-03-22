台大論文造假案 教長：月底公布調查結果
教育部長潘文忠今天表示，台大前教授郭明良團隊涉及論文造假案，教育部調查已接近尾聲，將和科技部進行聯席複審後，預計本月底公布結果。此外，對於淡江大學傳出將停聘200位未具本職兼任教師，教育部也著手進行調查，一旦屬實，將依私校法懲處。
郭明良團隊涉及論文造假案，台大已經完成調查，校長楊泮池雖然安全脫身，但決定今年6月任期到後，不再續任。
雖然台大已完成調查，但教育部及科技部正在進行複審。潘文忠表示，教育部已請相關當事人來陳述，已有初步結果，不過還要跟科技部進行聯席複審後，才會有最終結論，預計本月底公布結果。
此外，對於淡江大學傳出將停聘200位未具本職兼任教師，潘文忠說，大學不能因為未具本職兼任教師納入《勞基法》後增加辦學成本，就停聘他們。
潘文忠表示，教育部已組專案小組，將會在本周前往淡江大學調查，一旦查出學校是因為兼任教師未具本職就決定停聘，將依私校法懲處。
(中時)
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