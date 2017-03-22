台電斥資近6億 恆春半島電纜地下化

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去年3個颱風造成屏東多處電線桿倒塌傾斜，恆春半島5鄉鎮電力重創，屏東縣政府22日表示，台電公司已斥資近新台幣6億元進行電纜地下化，今年起陸續施工。（台電提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月22日

去年3個颱風造成屏東多處電線桿倒塌傾斜，恆春半島5鄉鎮電力重創，屏東縣政府22日表示，台電公司已斥資近新台幣6億元進行電纜地下化，今年起陸續施工。（台電提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年3月22日

去年3個颱風造成屏東多處電線桿倒塌傾斜，恆春半島5鄉鎮電力重創，屏東縣政府今天表示，台電公司已斥資近新台幣6億元進行電纜地下化，今年起陸續施工。

屏東縣電纜地下化只有13.8%，屏東縣政府觀光傳播處長兼發言人黃建嘉表示，去年3個颱風重創屏東恆春半島5鄉鎮電力，經與台電協商，台電已同意斥資新台幣5億8000萬元，將恆春半島11個路段的電纜地下化，今年起至民國109年陸續施工。

11個電纜地下化路段，今年執行的路段有恆春鎮屏155線溝里幹；明年執行的路段為恆春鎮屏155線射寮幹、恆春鎮關山風景區屏161檳榔路、車城鄉至恆春鎮台26線車城幹、滿州鄉縣200（2k-6k）、車城到牡丹鄉縣199(26k-29k)。

民國108年執行路段恆春鎮屏153線大光幹、滿州鄉縣200(6k-10k)、車城-牡丹鄉縣199(29k-32k)；民國109年執行路段滿州鄉縣200(10k-14k)、車城到牡丹鄉縣199(32k-36k)。

黃建嘉表示，恆春半島這11個將電纜地下化的總長度是36公里；另外，屏東縣政府在全縣各鄉鎮另列了58個路段，未來要施做道路改善等工程時，將與台電配合進行電纜地下化，避免一再挖翻路面。

屏東市復興南路至龍華路去年颱風時，因停電影響了六堡地區眾多養殖業者損失，昨天由立委蘇震清邀請台電、公路總局、縣政府及市公所等單位召開協調會。

蘇震清及屏東市公所今天發佈新聞表示，台電將向中央爭取並提報防災型電纜地下化工程預算，針對棒球場至終點復興路與龍華路口，及龍華路與龍華西路口進行電纜地下化設計，總長3.6公里，預計5月底設計完成，年底發包管路工程，粗估明年度完工。1060322

(中央社)