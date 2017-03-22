讓愛運動學生也愛閱讀 公館國中用這招

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苗栗縣公館國中一年一度越野賽跑活動下週登場，為鼓勵愛運動的孩子培養閱讀習慣，校方舉辦「運動風」主題書展，不僅有豐富運動休閒書籍，還可集點換獎品，果然掀起熱潮。

公館國中校長方麗萍表示，學校自民國60多年起，舉辦「越野賽跑」活動，這項延續40幾年的傳統，是許多「館中人」共同的回憶，為提倡全民運動風氣，今年擴大師生與社區親子參與。

為鼓勵學生動靜皆宜「運動不忘閱讀」，學校老師絞盡腦汁設計舉辦「運動風主題展-閱動閱青春」運動休閒書展，在校園內設置閱讀角，經縣立圖書館與地方熱心人士贊助，提供各類與運動相關的刊物、雜誌書籍等，並在櫥窗展示水壺、藍球、背包等熱門品牌運動用品，讓學生累積閱讀時數換取，增加誘因，果然獲得學生熱烈回響。

圖書教師王怡婷說，以往學生每到下課或放學時間，總迫不及待往運動場或籃球場衝，原本擔心主題展無法吸引孩子目光，沒想到活動推出後，「閱讀角」人潮爆滿，登記冊已換了4本，偶爾還得出動學務處廣播，提醒學生「讓出路權」以免影響騎樓通行。

校長方麗萍指出，這次主題書展是以學生感興趣的角度設計，成效十分良好，每天有逾百人次借閱，讓愛運動的孩子也愛上閱讀，吸取新知，達到雙贏。

此外，31日登場的全校師生暨社區親子越野賽跑活動，將於當天下午1時30分鳴槍開跑，經館愛路、119甲線、苗27、舊128線、苗25、苗24等路線，全長約8.5公里，沿途可感受家鄉之美，歡迎社區民眾一起加入。1060322

(中央社)