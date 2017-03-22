淡水警科學辦案 數據分析破詐騙集團
淡水警分局去年偵辦一起詐騙案時，懷疑另有車手集團。警方經過3個月過濾400多支監視器，利用大數據分析，終於查獲6名車手，瓦解犯罪集團。
新北市淡水警分局今天表示，去年10月底偵辦一件詐欺案件，意外得知涉嫌的林姓車手底下另有多名車手接應，疑為詐騙車手集團。
警方指出，這個詐騙車手集團分工精細，以83年次有毒品、詐欺等前科的林姓男子為總車手，由底下3名成員負責收購人頭帳戶，另2名擔任提領車手角色，專門在大台北地區的ATM提領贓款。
這個集團成立短短3個月，成功替上游詐騙集團提領近150萬的贓款，高達40名被害者深受其害。
警方經大數據分析及監視器佐證，鎖定林男為總車手，並突破專門收購人頭帳戶的江姓男子心房，指認出另兩名皆為李姓的男子成員，一舉瓦解這個詐騙車手集團。
警方並查出，該集團利用金錢利誘的方式，以新台幣8000至1萬5000元不等的代價，向毒品人口或急需用錢的民眾購買個人帳戶，做為詐騙人頭帳戶使用。
警方將以林男為首的詐騙車手集團成員，通通依刑法詐欺罪函送士林地檢署偵辦，全案仍持續擴大偵辦，追查詐騙集團上游。1060322
(中央社)
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