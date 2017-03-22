毒蟲遭逮 向警求情還有老母要養
有毒品等多項前科的陳姓男子形跡可疑，高雄市警方攔查時，陳男還與員警發生拉扯造成一名員警膝蓋受傷，員警起出含有安毒殘渣的吸食器，陳男一度求情家裡還有老母要養。
高雄市警察局三民第二分局今天表示，陽明派出所巡佐宋雲芳、警員黃盛忠巡邏時發現陳男形跡可疑，尾隨攔查，查出陳男是毒品治安顧慮人口。
當員警詢問陳男身上有無違禁物品時，陳男神態緊張且手不斷往後背部躲藏，更向員警求情表示家裡還有老母要養，請放過他。
警方表示，陳男還與員警發生拉扯，造成巡佐宋雲芳膝蓋受傷，警方見狀立即壓制並呼叫警力支援，在陳男褲袋內查獲含有安非他命殘渣的吸食器，陳男見狀得知無法再逃，才坦承因工作壓力大才吸食安非他命。
警詢後，全案依違反毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌送辦。1060322
(中央社)
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