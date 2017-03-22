桃機采盟天賜良機 抽百萬名錶機票
桃園機場好禮多多，采盟免稅店今天在桃機公開抽出69名幸運旅客，總值超過新台幣300萬元獎項，有金橋錶、鑽錶及華航台北歐洲商務艙來回機票。
桃園國際機場近年努力機場軟硬體服務，更提供超越鄰近國家機場的優惠購物活動。
采盟免稅店春節期間推出的「天賜良機好禮送」購物抽獎活動，22日在桃園國際機場，由機場公司副總經理但昭璧、中華航空副總經理彭榮敏、采盟免稅店董事長古素琴等貴賓，在律師見證下，公開抽出69名幸運旅客。
采盟表示，購物抽獎活動共送出總值超過300萬元獎項，除創造年節期間機場旅遊購物商機外，更藉此向往來桃園國際機場的旅客致謝，因此旅客只要單筆消費滿新台幣2000元以上，就可以參加抽獎，活動期間獲得旅客廣大的迴響。
采盟提供獎項內容包括市價105萬的崑崙金橋錶、崑崙藍貝鑽錶、中華航空台北歐洲商務艙來回機票、以及16張中華航空台北歐洲豪華經濟艙來回機票與50支Coach時尚名錶。
采盟說，所有得獎名單將公告於采盟免稅店現場、官網及facebook (臉書粉絲頁)，請得獎者主動與采盟免稅店聯絡，兌獎辦法及聯絡方式請洽采盟官網。1060322
(中央社)
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