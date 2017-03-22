說給孩子的床邊故事，牧師集結成冊分享快樂

美籍牧師蘇慕理將說給孩子的床邊故事集結成冊，分享人與人的相處之道。（林和生攝）

美籍牧師蘇慕理將說給孩子的床邊故事集結成冊，希望分享快樂秘訣。左為牧師妻子。（林和生攝）

來台超過30年的美籍牧師蘇慕理，為解答當時還就讀國小孩子的生活疑惑，以床邊故事方式為期1年的父子對話，事後更將魯凱族傳說導入，花了3年時間寫成《家樂的兔子》一書，希望能提供一個方向，為現代社會糾結的人際關係尋找出路。

「我喜歡哪個同學、不愛跟另一個同學玩」，蘇慕理笑說，這句孩子的童言童語，成為他寫下這本書的動力；曾經用說教方式表達，但兒子往往回應不耐煩眼神，是有次見到一位魯凱族牧師以說故事進行分享，台下眼睛發光的模樣，讓他嘗試透過故事講道理。

他舉例說，我們從小就被教導不要隨便接受陌生人的糖果，但魯凱族人則是用一個「熊誘拐一對兄妹」的寓言，把重要訊息與價值代代流傳，而這故事也被巧妙安排在書中。

這本書故事主角以1隻兔子及2隻老鼠為主軸，他認為，兔子柔軟、沒有很大力量，其實跟每個平凡人一樣，但其他動物卻因著兔子的善良品格，調整憤怒、抱怨的心，開始轉而欣賞、珍惜身邊一切。

蘇慕理不諱言，這些都是他服事過程中體悟的人生經驗，他也歸納出一個重要結論，「真正快樂來自於無私的服務他人，及身處充滿愛的群體之中。」他更期望，讀完這本書的人都能因此得到快樂。

(中時)