說給孩子的床邊故事 牧師集結成冊分享快樂
來台超過30年的美籍牧師蘇慕理，為解答當時還就讀國小孩子的生活疑惑，以床邊故事方式為期1年的父子對話，事後更將魯凱族傳說導入，花了3年時間寫成《家樂的兔子》一書，希望能提供一個方向，為現代社會糾結的人際關係尋找出路。
「我喜歡哪個同學、不愛跟另一個同學玩」，蘇慕理笑說，這句孩子的童言童語，成為他寫下這本書的動力；曾經用說教方式表達，但兒子往往回應不耐煩眼神，是有次見到一位魯凱族牧師以說故事進行分享，台下眼睛發光的模樣，讓他嘗試透過故事講道理。
他舉例說，我們從小就被教導不要隨便接受陌生人的糖果，但魯凱族人則是用一個「熊誘拐一對兄妹」的寓言，把重要訊息與價值代代流傳，而這故事也被巧妙安排在書中。
這本書故事主角以1隻兔子及2隻老鼠為主軸，他認為，兔子柔軟、沒有很大力量，其實跟每個平凡人一樣，但其他動物卻因著兔子的善良品格，調整憤怒、抱怨的心，開始轉而欣賞、珍惜身邊一切。
蘇慕理不諱言，這些都是他服事過程中體悟的人生經驗，他也歸納出一個重要結論，「真正快樂來自於無私的服務他人，及身處充滿愛的群體之中。」他更期望，讀完這本書的人都能因此得到快樂。
(中時)
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