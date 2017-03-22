馬教授：台灣的同學在幹嘛啊

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馬英九今天在東吳大學演講後與學生親密合影。（張鎧乙攝）

馬英九今天在東吳大學演講後與學生親密合影。（張鎧乙攝）

馬英九今天在東吳大學演講後與學生親密合影。（張鎧乙攝）

前總統馬英九22日前往台北東吳大學，講述琉球與釣魚台主權歷史，以及任內爭取簽訂《臺日漁業協議》的過程，由於中國大陸學生提問踴躍，甚至超出演講範圍，問到南海問題去，讓馬不禁反問：「台灣的同學在幹嘛啊？」

馬英九去年9月開始擔任東吳大學「嚴家淦法學講座教授」，今天再度化身馬教授，演講「東海的國際法問題」，馬英九詳細介紹東海的地理水文環境、地質和歷史，並提到他在總統任內簽署的「台日漁業協議」、「東海和平倡議」等的意義。

馬演講結束後與現場學生合影，有不少可愛且親密的互動。

(中時)