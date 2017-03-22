富邦多家網路平台免費觀看 蔡承儒盼培養基礎球迷
Yahoo TV今正式宣布中職新球季，將轉播富邦悍將與統一獅主場賽事，共120場賽事，富邦悍將今年進軍中職，就與各大網路直播平台合作，領隊蔡承儒表示，期望能夠透過各平台，讓球迷有更多選擇。
去年統一獅與Yahoo TV合作60場主場賽事，奇摩副總經理邱瀅憓指出，去年創下3000萬瀏覽量，最高同時上線人數來到5萬人，相當受到球迷歡迎；獅隊領隊蘇泰安表示，希望繼續透過Yahoo平台，培養更多球迷，帶給他們更多新的驚喜。
另外今年進軍中職的富邦，加盟與各大網路平台合作，包含Yahoo TV在內，還包含，凱擘SuperMOD、台灣大哥大my video、LINE TODAY、Pb+、麥卡貝與自家的FG TV，多達7個免費網路平台，蔡承儒指出，畢竟是第一年加入中職，希望透過各平台吸引基礎球迷，也提供給大家不同的觀看選擇。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。