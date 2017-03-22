富邦多家網路平台免費觀看 蔡承儒盼培養基礎球迷

Yahoo TV與統一獅、富邦悍將合作，新球季轉播所有主場賽事。(周鎮宇攝)

Yahoo TV今正式宣布中職新球季，將轉播富邦悍將與統一獅主場賽事，共120場賽事，富邦悍將今年進軍中職，就與各大網路直播平台合作，領隊蔡承儒表示，期望能夠透過各平台，讓球迷有更多選擇。

去年統一獅與Yahoo TV合作60場主場賽事，奇摩副總經理邱瀅憓指出，去年創下3000萬瀏覽量，最高同時上線人數來到5萬人，相當受到球迷歡迎；獅隊領隊蘇泰安表示，希望繼續透過Yahoo平台，培養更多球迷，帶給他們更多新的驚喜。

另外今年進軍中職的富邦，加盟與各大網路平台合作，包含Yahoo TV在內，還包含，凱擘SuperMOD、台灣大哥大my video、LINE TODAY、Pb+、麥卡貝與自家的FG TV，多達7個免費網路平台，蔡承儒指出，畢竟是第一年加入中職，希望透過各平台吸引基礎球迷，也提供給大家不同的觀看選擇。

(中時電子報)