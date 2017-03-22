打無人機不用飛彈 攔截器出現啦!

無人機攔截器，本身也是一台無人攔截機。(圖片取自Airspace Systems官網)

無人機攔截器，本身也是一台無人攔截機。(圖片取自Airspace Systems官網)

日前美國陸軍上將柏金斯(David Perkins)透露，有一個盟國使用價值高達台幣1億元的愛國者飛彈，擊落一個網購價6千多元的無人機，造成媒體譁然，爭相報導。雖然，最後愛國者飛彈確實擊中目標，但是用飛彈打無人機，畢竟太不符合經濟效益。現在，矽谷無人攔截機開發公司Airspace Systems，展示一款無人機攔截器，可以追蹤定位，還可以繞道轉彎，鎖定目標，直到擊落為止。

據《路透社》(Reuters)報導，矽谷Airspace Systems公司推出的無人攔截機，其實就是一台無人機的攔截器，它本身造型也是一架4臂4槳的無人機。這款無人機獵人在空中飛行時，可以避開樹枝纏繞，追蹤並鎖定目標後，打開克維拉結網(Kevlar net)，去捉住它的敵人，最後再將獵物帶回基地，就像禿鷹捕食小動物一樣的精準。

Airspace公司在加州聖利安卓(San Leandro)總部，展示一架無人飛行器，大小只有幾英尺，卻能夠自動導航，也能精準定位出複雜路線，甚至可以避開前方樹木等障礙物。這項公開發表，可以說是打開了無人機防禦系統的商業路線，前景看好。

無人攔截機配備極小的核心裝置，擁有計算能力和複雜軟體，因為它不像無人駕駛的自駕車一樣，能夠內建大量來自網路的地圖路線，它必須藉著這些負載的能力，熟悉飛行環境。

Airspace總部約有70家公司，致力研發反制無人機的系統，但是不像其他公司，它主要開發的能力是，用網子捕獲敵對的無人機，並將它帶回基地，而不是擊落目標物。

無人攔截機不是遠端遙控的飛機，它的設定系統，可以預先自動定好飛行路線，因此想用常見的軍事無線電磁波，干擾無人機，可能只是徒勞。另外，無人攔截機最快的飛行時速，可達每小時240公里，即使敵軍發現了它的蹤跡，想要操控另一台無人機來攔截，速度也追不上它。

現階段研發無人機防禦系統，仍屬摸索期，因此很多專家都在擔心，如果軍事基地、機場、數據中心和公眾場所，像是棒球場等地方，出現無人機可能產生的安全問題，而且，另一方面，採取反制無人機的措施，同樣具有危險性。例如，美國空軍最近正在測試一款可以擊落無人機的實驗霰彈槍，但如果無人機載有炸彈或化武等有效攻擊的配備，同樣能夠擊落目標物。這些衍生出來的安全問題，讓無人機出現在公眾領域，可能還需要一點時間。

(中時電子報)