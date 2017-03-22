因應畢業季求職潮 南投縣520舉辦就業博覽會
因應畢業季求職潮，南投縣政府將於5月20日上午，在南投縣會展中心（南投市祖祠東路26號）舉辦就業博覽會，媒合求才、求職者，讓大家幸福就業。歡迎需才廠商踴躍報名參加，可電洽049-2222106轉1821吳小姐或以電子郵件索取報名簡章。
縣府社會及勞動處林俊梧處長表示，此次大型聯合徵才活動規畫45家廠商徵才、國軍人才招募，職涯諮詢專區、政府業務宣導專區、產業說明會之外，還結合身心障礙庇護工場、身心障礙優先採購團體、微型創業鳳凰貸款諮詢。
另為增進求職者自信及放鬆身心，特別邀請同德家商時尚造型科師生，為求職者彩妝，現場並安排有視障按摩、義剪等加值服務，歡迎有求職需求的民眾前往遞件應徵，給自己一個面試機會。
(中時)
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