中市火災奪4命 消防局長：這3件事或可紓緩悲劇
中市烏日區1家工廠22日清晨發生大火，釀成祖孫4死悲劇。台中市消防局長蕭煥章表示，探察火場後，心情沈重，若有做「即時通報119」、「關門往房間對外開口呼救逃生」及「裝設住宅用火災警報器」這3件事或可紓緩嚴重的火災悲劇。
中市烏日區1家化工家庭工廠今天凌晨發生大火，祖孫三代共4人喪生火場。蕭煥章上午9時前往探察火場後，先後在臉書Po文表達心情沈重，並提出3件或可紓緩嚴重的火災悲劇的做法。
蕭煥章表示，發生火災建築未達應設消防設備標準，未裝設有住宅用火災警報器；此外，在火場第一時間，凌晨4時50就打電話向親屬求救，消防局在4時58分收到119報案，消防局在5時07分就有兩車組趕抵現場救援，並在14分鐘內控制火勢、30分鐘內撲滅火勢。
蕭煥章分析指出，火警報案與發現時間疑似稍慢，火場的二樓陽台未設鐵窗，且祖孫也有逃生動作，救災人員到場順利掛梯進入救災，但仍不幸發生4死悲劇，若「即時通報119」、「關門往房間對外開口呼救逃生」及「裝設住宅用火災警報器」，或許可舒緩嚴重性。
消防局表示，未達消防安全設備法定設置標準的場所，民眾可裝設住宅用警報器，火警發生時可發揮警示效果，及時避難逃生。
消防局指出，去年已先動用市長第二預備金2百萬元添購住宅用警報器5000多具；今年再以本預算及動用市長第二預備金400萬元添購住宅用警報器，預計於近期交貨；東區樂成宮日前也捐贈600具給市府，共計1萬8000多具，正由消防局婦宣隊協助宣導民眾安置中。
(中時)
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