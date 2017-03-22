龍五公益路跑 盼號召5000跑者響應

龍五公益路跑將在5月21日登場，打扮成小選手的幼童們，展現活力為活動宣傳，盼有更多人可以報名。（李忠一攝）

報名參加路跑者，可獲得玫瑰全雞禮盒。（李忠一攝）

創世基金會羅東分院為募集照顧植物人的經費，將在5月21日舉辦公益路跑，由於賽事地點在礁溪鄉龍潭湖與五峰旗風景區，因此賽事命名為「2017 Run For Dream龍五公益路跑」，羅東分院盼有5000人報名，募得400萬元善款，報名至4月20日截止。

龍五公益路跑至今已舉辦第4屆，賽事分為22.3公里的超半馬挑戰組，10.3公里精實挑戰組，2.8公里健康環湖組，報名費依組別為1100元、950元（含晶片押金100元），以及650元。

雖然龍五公益路跑從2014年舉辦以來，報名人數從2000人一路攀升至4000人，但今年賽事目前報名人數還未達1000人。羅東分院希望，能有更多人報名，為自己跑出健康，更為弱勢植物人跑出希望與關懷。

報名除可獲贈玫瑰全雞，賽事有提供黑糖糕、米粉羹等餐點讓選手補充體力，5月21日清晨5時在礁溪龍潭湖出發，可搜尋「龍五路跑」等關鍵字進入官網報名。

(中時)