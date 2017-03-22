中華男足大戰土庫曼 填問卷抽加油毛巾

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中華男足對土庫曼之戰，現場填問卷有機會抽中加油毛巾。（泰達運動顧問提供）

中華男足新一年的征戰將於26日展開，在亞洲盃資格賽主場首戰土庫曼。負責賽事宣傳的「泰達運動顧問」除了斥資近千萬贊助賽事場邊LED電子廣告看板，中場休息還安排「填問卷 抽中華隊加油毛巾」活動，賽後將抽出100位幸運觀眾。

泰達運動顧問表示，該問卷主要是希望瞭解進場球迷，對於國際足球比賽相關滿意度調查。屆時球迷可於中場休息時間，留意手持活動告示牌的工作人員，以手機掃瞄QRCode即可輕鬆填寫問卷。除了有機會獲得加油毛巾，也可為未來賽事舉辦提供寶貴意見。

(中時電子報)