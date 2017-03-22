教師兼行政免超額惹議 南市國民黨團要求提高老師不休假加班費

台南市議會國民黨團替兼任行政工作的教師請命，要求教育局增加不休假加班費。（洪榮志攝）

台南市政府推動教師兼行政免超額政策，引發教師團體反彈，市議會國民黨團今天邀集教育局、教師及校長團體當面溝通。會中，教師與校長團體的立場相左；黨團書記長王家貞要求教育局增加教師兼行政的不休假加班費到16天，否則將杯葛教育局的預算。

台南市教師協會理事長陳杉吉、教育產業工會副理事長許珮甄指出，全市80多所國中已有30多所訂有免超額辦法，教育局無權綁架每所學校；況且106年實施免超額法令，教育局也沒通知擔任教師介聘委員的他們與會；加上老師不願兼任行政主因是要寫計畫、報成果、參加競賽及各種評鑑，忙到無法休假，結果台南市不休假加班費居然只有3天，比借調到市府的老師1年7天還少。

不過，中小學校長協會理事長陳明和、中等學校校長協會理事長謝振宗及常務監事陳仲卿卻說，校長要求老師兼任行政工作相當困難，資深老師往往一口回絕，不得已行政協商的結果仍由資淺老師兼任；一旦學校有老師超額，常常仍由資淺老師被調出去或找不到工作，他們提議修訂教師介聘要點，主要是為鼓勵年輕教師，否則只會越來越亂。

議員蔡淑惠質疑，台南市超額教師有多少？要退休的有多少？台南市是否還繼續辦理教師甄試？為什麼行政工作一定要老師兼任，不能找專職行政人員嗎？

議員盧崑福批市府團隊太過分，對外誇耀財政平衡，結果6年來對老師及校長的福利是一年比一年差；全國教師不休假加班費是16天，台南居然只有3天，如此條件大家會努力嗎？

議員林燕祝認為，教學不是做秀，不要只重視表面績效。老師兼行政加班都常做不完，加班又拿不到錢；校長的難處則是找老師兼行政時，結果被找的老師還會找民代出面，她希望能溝通出一個平衡點，鼓勵年輕老師投入行政工作。

(中時)