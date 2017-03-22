黃財福賄選？雲林縣府：尊重司法　勿枉勿縱

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雲林縣政府工策會總幹事黃財福（左一）2014年3月參選土庫鎮長期間，出席民進黨縣黨部舉辦的拒絕司法奧步記者會。（周麗蘭攝）

雲林縣工業策進會總幹事黃財福涉及土庫農會會員代表選舉賄選案，他昨日就起向縣府告假。雲林縣副縣長丁彥哲今日表示，尊重司法、勿枉勿縱。

黃財福是民進黨資深黨員，前縣長蘇治芬在任時擔任肉品市場總經理，代表民進黨參選土庫鎮長但失利，縣長李進勇104年12月上任後網羅他擔任行政處長，105年1月轉任工策會總幹事。

黃財福最近一次參選紀錄是去年競選民進黨雲林縣黨部主委，原本選情看好，不料敗戰於蘇治芬支持的廖丁賜。

黃財福涉及土庫農會會員代表選舉賄選案，昨起就向縣府請假，今日遭交保消息傳出，他並未上班。

縣長李進勇指示副縣長丁彥哲統一發言，丁表示，一級主管涉及農會賄選案，還需要進一步了解狀況，縣府尊重司法調查，希望勿枉勿縱。

(中時)