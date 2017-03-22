黃財福賄選？雲林縣府：尊重司法 勿枉勿縱
雲林縣工業策進會總幹事黃財福涉及土庫農會會員代表選舉賄選案，他昨日就起向縣府告假。雲林縣副縣長丁彥哲今日表示，尊重司法、勿枉勿縱。
黃財福是民進黨資深黨員，前縣長蘇治芬在任時擔任肉品市場總經理，代表民進黨參選土庫鎮長但失利，縣長李進勇104年12月上任後網羅他擔任行政處長，105年1月轉任工策會總幹事。
黃財福最近一次參選紀錄是去年競選民進黨雲林縣黨部主委，原本選情看好，不料敗戰於蘇治芬支持的廖丁賜。
黃財福涉及土庫農會會員代表選舉賄選案，昨起就向縣府請假，今日遭交保消息傳出，他並未上班。
縣長李進勇指示副縣長丁彥哲統一發言，丁表示，一級主管涉及農會賄選案，還需要進一步了解狀況，縣府尊重司法調查，希望勿枉勿縱。
(中時)
關鍵字：黃財福、賄選案、雲林縣工業策進會總幹事、土庫農會
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。