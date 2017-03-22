最後的畢業展 她留下設計理念讓人看見
康寧大學造型時尚設計學系彭莉凌去年因病去世，同學以她留下的設計圖，製作出8件「假水手領」作品，今天在畢業展中展出，為她留下最後的紀念。
彭莉凌是康寧大學時尚造型設計學系102級的學生，在同學的眼中，彭莉凌涉略範圍很廣，她主攻的是手作和繪圖，未來將走向手作文創。
不過，彭莉凌去年5月因病去世，無法邁出她人生的下一階段，但她當時已開始籌設畢業展，也留下設計圖，同學以她的理念製作出8件「假水手領」作品，和其他12名同學的畢業作品一起展出。
時尚造型設計學系畢業展今天開幕，彭莉凌的母親參加開幕典禮後，一邊拭淚，一邊看著女兒的作品，也對女兒的設計能被看見，感到高興。
這場校內畢業展展期至3月27日、4月28日至5月7日移往高雄市駁二藝術特區 P3 倉庫，參加青春設計節展出。1060322
(中央社)
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