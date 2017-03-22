薩德入韓加速 陸客遊韓暴減

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南韓媒體今天報導，隨著韓美兩國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的進程加速，中國大陸採取反制措施也更趨激烈，在禁韓遊的措施下，遊韓的陸客銳減。

南韓「亞洲經濟」今天以「旅遊業哭暈！40萬中國遊客取消赴韓行程」為標題，做了前述報導。

韓國文化體育觀光部今天透露，3月1日至19日，來韓中國遊客比去年同期減少21.9%。

南韓旅遊業界分析，這是由於中國政府疑似在3月2日下達口頭命令，要求各旅行社下架韓國旅遊產品。

報導指出，從3月1至19日，共有13.9萬名中國遊客取消韓國觀光行程，旅行社銷售額銳減70億韓元（約合新台幣1.9億元）。約有30萬名中國遊客取消4月赴韓行程，旅行社損失84億韓元（約合新台幣2.28億元）。1060322

(中央社)