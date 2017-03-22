不續聘無本職兼任師 教長說重話
淡江大學等校傳出大量不續聘無本職兼任教師，教育部長潘文忠今天在部務會報上說重話，認為情節若屬實，違背辦學的核心精神，將依私校法嚴處。
大專兼任教師過去是「年金孤兒」，爭取納入勞基法多年，去年終於在教育部和勞動部協調下，決議於今年8月1日起，將大專校院中「未具本職」的兼任教師優先納入勞基法保障。
不過近來卻傳出，包括淡江大學在內的多所大專，大規模不續聘未具本職的兼任教師，被外界質疑是規避勞基法規定。
教育部長潘文忠今天主持部務會報，一開始便說，要對此議題「嚴正表達」立場，他認為大學辦學的宗旨，是要提供學生最好的教學品質、維護學生受教權益。
潘文忠表示，專任教師是教學主力，但學校考量多元實務經驗，常會聘用部分兼任教師。他認為師資的聘任，根本價值是要辦好教育，不能以老師是否有本職、適不適用勞基法，認為會增加成本負擔而不續聘。
潘文忠表示，教育部因應未具本職教師適用勞基法，已編列新台幣6000萬元預算，補助各校衍生的費用，未來也會持續編列。他呼籲各校在規劃課程、延聘師資時，都要回歸到學生受教的根本立場，如果有違法，教育部調查屬實，會依私校法做後續嚴處。1060322
(中央社)
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