WBC》美波近兩屆大賽交火 先勝一方總吃虧
經過近兩周的激烈廝殺，由美國隊與波多黎各挺進經典賽冠軍戰，爭奪隊史首座冠軍，本屆分屬不同組的兩隊，僅在第二輪複賽交手一次，但其實他們前三屆就曾五度碰頭，在2009、2013年複賽時，還扮演過阻斷對方晉級四強希望的「攔路虎」，有趣的是先奪得首勝的一方，最後都慘被淘汰出局。
2009年複賽兩隊首度碰頭，波多黎各就展現強大火力，擊倒當時如日中天的皮維(Jake Peavy)，以11比1給美國隊一次震撼教育。不過先贏球未必能笑到最後，在美國贏荷蘭、波多黎各輸給委內瑞拉後，同為1勝1負兩隊再次對戰；一路領先的波多黎各，未料竟在9下失守，讓美國用3分逆轉秀送他們淘汰出局。
說也奇怪，美國跟波多黎各前幾次交手，先奪勝的一方總占不到便宜！2013年經典賽複賽兩隊再交手，美國先靠G.岡札勒斯(Gio Gonzalez)領軍，以7比1勝出，隨後美國敗給多國、波多黎各贏了義大利，使得「贏晉級、輸回家」的劇本再度上演，但這次波多黎各則由費古洛(Nelson Figueroa)領軍，4比3克美晉級。
到了本屆，雙方都是大聯盟班底組成的陣容，戰力看起來差距並不大；進一步從波多黎各預賽氣勢如虹，複賽卻僅以6比5險勝美國來看，更能印證這個論調，且球員們現都累積了不少疲勞，戰力下滑之際，勝敗更是難以預測。然而，若是過往「先奪勝必吃虧」的魔咒發酵，笑到最後的可能就會是美國大軍了！
(中時電子報)
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