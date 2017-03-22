公共藝術成校慶獎座 高雄大學獎座別具意義
國立高雄大學別出心裁，由創意設計與建築學系系主任翁群儀、助理教授賴廷鴻帶領學生，以3D列印技術，複製出縮小版校園公共藝術「書香」，作為今年校慶典禮獎座，對受獎教授極具紀念意義。
高雄大學校長王學亮說，高大今年邁入第17年，校慶系列活動本週六登場，典禮中表揚傑出研究、優良教學等教授，有別以往，此次委託翁群儀、賴廷鴻兩教授以創校公共藝術「書香」為題製作獎座，取其咖啡傾倒於書堆上散發香味，進而衍伸研究與學習令人著迷的意涵。
書香獎座製作團隊由翁群儀、賴廷鴻領軍，學生李怡嫺、林偉奕、呂思瑾、彭郁庭、謝佩吟共同完成。
賴廷鴻說，原「書香」公共藝術為將近7公尺高的鑄銅作品，由戴曄建築師事務所藝術家李光裕打造，經比例縮小後，獎座高25公分、重約500公克，本體為PU樹脂，底座為非洲柚木，外觀呈現沉穩光澤。
賴廷鴻強調，書香獎座完全純手工，耗費逾2個月完工，每件作品獨一無二，呈現不同光澤紋理。
校慶預計頒發講座教授、特聘教授、傑出研究教師、優秀年輕學者、校級教學優良教師、校級優良導師、產學合作績優專任教師等10餘項獎。
(中時)
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