林依晨自曝「明年當媽」 開直播分享凍齡秘訣

林依晨綁可愛丸子頭直播。(圖／翻攝自微博)

林依晨即使出道多年，外貌都沒太大差別。(圖／本報系資料照)

「晨神」林依晨出道15年，外貌也跟著凍齡，21日她難得開直播，綁著丸子頭少女味十足，完美無瑕疵水嫩肌令人稱羨，她也大方分享保養祕訣，並透露生子計劃。

林依晨直播時，不斷對著鏡頭燦笑，皮膚相當水嫩，她也分享保養秘訣，除了要「均衡飲食」，什麼都吃但不能吃太多外，要找方法「抒壓」，最後就是記得「睡飽睡好」，而她被問到什麼時候生孩子，她計畫明年，「假如老天給的話」，不過也覺得自己現在好像小孩養小孩。

而她也談到新片《神秘家族》拍攝心得，她坦言因為角色較為黑暗，有別於她過去正面形象，所以挑戰很大，但她希望劇情還是有激勵大家的部分，所以還是接下這角色。而她的直播展現直率可愛一面，吸引超過500萬網友收看。

(中時電子報)