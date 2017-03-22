林依晨自曝「明年當媽」 開直播分享凍齡秘訣
「晨神」林依晨出道15年，外貌也跟著凍齡，21日她難得開直播，綁著丸子頭少女味十足，完美無瑕疵水嫩肌令人稱羨，她也大方分享保養祕訣，並透露生子計劃。
林依晨直播時，不斷對著鏡頭燦笑，皮膚相當水嫩，她也分享保養秘訣，除了要「均衡飲食」，什麼都吃但不能吃太多外，要找方法「抒壓」，最後就是記得「睡飽睡好」，而她被問到什麼時候生孩子，她計畫明年，「假如老天給的話」，不過也覺得自己現在好像小孩養小孩。
而她也談到新片《神秘家族》拍攝心得，她坦言因為角色較為黑暗，有別於她過去正面形象，所以挑戰很大，但她希望劇情還是有激勵大家的部分，所以還是接下這角色。而她的直播展現直率可愛一面，吸引超過500萬網友收看。
(中時電子報)
關鍵字：林依晨
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