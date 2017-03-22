光捷運黃線不夠？管碧玲：應連結至旗津

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立委管碧玲發布新聞稿表示，光是爭取高雄捷運黃線爭取納入前瞻基礎建設計畫，還不夠，應該進一步連結旗津，讓南高屏生活圈的軌道交通網縫合地理與縣市落差，進一步形構國際海空雙港格局，才是有魄力的基礎大建設。

管碧玲表示，高雄市幾位立委2月15日提出爭取捷運黃線構想，當時她正在印度拚外交，媒體記者以簡訊詢問她對捷運黃線的看法，她當時回應「當然支持，但不能只有三條，需以南高屏生活圈為主，規畫區域路網。要用百年國家發展的眼光去看待」。

管碧玲說，劉世芳等委員22日共同呼籲把捷運黃線納入前瞻基礎建設計畫，她在支持之餘也提出不一樣的思考，強調捷運黃線要有更宏大的規畫。

她建議，高雄捷運應從新草衙再延伸一站，比照台北捷運板南線穿越淡水河、內湖線穿越基隆河的模式，穿越高雄內港到旗津中洲仔，中洲站並共構規畫打造海洋休閒園區。

管碧玲指出，對於近乎離島的旗津來說，捷運抵達是翻轉與升級的樞紐點，對大高屏區域來說，則是山海生活聯繫的海洋端點，將縫合地理與縣市落差，這才是有魄力的基礎大建設。

管碧玲說，「北捷能，高捷為何不能？高捷黃線，不能缺旗津一角，旗津，是高捷黃線的美麗海角」。

(中時)