陳光復下鄉會鄉親 傾聽基層心聲

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為瞭解基層民意，繼前年舉辦36場村里座談會後，澎湖縣府今年開始啟動一系列村里座談會列車，第一場22日上午在通梁社區活動中心舉行，縣長陳光復親自到場與鄉親面對面座談，仔細聆聽村民的心聲，他表示縣庫雖然財政困難，不論大小事，只要是可以為地方服務，縣府都會盡全力協助處理解決。針對會中所提需求或建議，都會一一錄案追蹤辦理，協助鄉親早日解決問題。

陳光復表示，縣府1年歲出要86億，稅收才3億，大部分仍須靠中央政府補助，他在座談會當天上午也將前往台北向中央爭取經費。他強調，只要鄉親有迫切的基層建設或長者有需求，不論大小事，縣府都會盡全力協助處理解決。

陳光復表示，近兩年澎湖持續成長，去年觀光客增加11萬人，蒞澎觀光客人數突破一百萬人次，人口持續成長回流，兩年來返鄉設籍人數成長一千多戶、新設立的公司行號多了五百家左右，民宿增加80間。他說，人口持續成長，投資增加，工作機會多，青年可以不用離鄉背景外出工作。

陳光復指出，今年已向中央爭取40億經費改善離島交通船，保障民眾航行安全、執行公墓遷移，釋出原有土地再利用予以綠美化、道路水溝蓋也將執行加蓋動作，確保通行的安全。他說，今年6月第一漁港遊艇碼頭即將開幕，串連起昇恆昌、喜來登飯店與國際廣場，成為澎湖新灣區。

會中，鄉親發言踴躍，也提出許多建言，包括活化通梁西漁港利用、通梁橋頭植栽美化、漁港聯外航道淤積已久，希望協助出清除淤積、村內統整性道路鋪設、觀光旺季增派員警協助道路交通秩序等等。陳光復就所提的需求與建議一一回覆，並表示，將村民建議做成紀錄攜回追蹤辦理，並指示相關業務單位儘速協助民眾解決問題。

與會座談的縣府人員有議員魏長源，民政處長許啟川、財政處長鄭嘉薇、旅遊處長王馨珮、社會處長蘇啟昌、建設處長洪棟霖、農漁局長陳高樑、車船處長高文石、工務處副處長林文藻等；白沙鄉長莊美李、代表會主席宋萬富、通梁村長張健完等人，也都到場聽取民眾心聲。

(中時)