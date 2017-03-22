富邦悍將宿舍完工 還備有兒童遊戲室
富邦悍將位於淡水的球隊宿舍，目前已大致完成整修，球員近期也都陸續搬入，領隊蔡承儒回應，球員有些人已經陸續搬進去，大家都很興奮，希望給球員完善的設施。
富邦悍將球員宿舍是由原本的富邦員工宿舍改建，蔡承儒說，目前宿舍方面已經完工，一樓有餐廳、交誼廳，二樓有兒童遊戲室，讓有小孩的球員都相當興奮，另一棟有健身房與水療室，不過因為設施都從國外進口，4月份才會完全用好。
蔡承儒也提到，有參考國外的球員宿舍，另外也找葉總來看，提出球隊的需求，不過練球方面，因為室內空間有限，目前應該還是找外面的場地做訓練。
富邦球員李宗賢目前已搬入宿舍，他表示，感覺很不錯，可以看到球團相當用心，一定會知福惜福，幫助球隊拿下好成績。
目前新莊棒球場預估年底提出具體委外經營辦法，富邦是否有意爭取，蔡承儒指出，有在評估當中，雖然世大運有整修，但周邊環境、停車場等設施，還是要多加考慮，提供給球迷方便的看球環境。
(中時電子報)
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