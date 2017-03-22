布魯塞爾機場恐攻週年 比利時默哀悼念

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比利時國王菲力普（Philippe）和王后瑪蒂爾德（Mathilde）今天帶領群眾默哀1分鐘，悼念去年在布魯塞爾機場不幸遇害的32名受害者。

「自由比利時報」（La Libre Belgique）和法新社報導，默哀時間在上午7時58分（台北時間下午2時58分），1年前此刻，自殺炸彈客伊布拉欣．巴克勞伊（Ibrahim El Bakraoui）和拉克哈維（Najim Laachraoui）攻擊布魯塞爾札范登（Zaventem）機場。

國王菲力普偕王后帶領受害人家屬代表、救援人員和機場人員等數百人，在機場外舉行肅穆儀式，哀悼受害者。

現場宣讀去年在機場爆炸案遇害的16名分屬7個國籍人士的姓名。

國王與王后稍後搭乘地鐵前往布魯塞爾市區地鐵站馬爾比克站（Maalbeek）。機場炸彈客伊布拉欣．巴克勞伊的弟弟哈立德．巴克勞伊（Khalid El Bakraoui）上午9時11分，在這裡的一列擁擠列車上引爆自殺炸彈，再奪走16條人命。

布魯塞爾跨區交通公司（Stib）表示，地鐵列車和巴士將短暫停駛，司機員將鳴笛一分鐘，通勤旅客將應邀參與，「顯示他們非但沒遺忘，而且還將繼續對抗仇恨和恐怖」。

菲力普國王和王后接著將在布魯塞爾歐洲聯盟（EU）中心，為1座鋼鐵紀念碑揭幕。1060322

(中央社)