陸客縮減 韓國飯店價格平均打7折

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中國大陸祭出限韓令，赴南韓陸客大減，韓國觀光公社今天坦言，受陸客縮減影響，飯店價格確實降低，和過去相比平均打7折。

因韓國佈署薩德，中國大陸祭出限韓令，禁止旅行社組織、推廣韓國旅行團，業界估計赴韓陸客恐大減600萬人次，約少7成，航空、飯店和免稅店都首當其衝。

韓國觀光公社今天坦言，受陸客縮減影響，南韓飯店價格有降價趨勢，平均約是過去7折，其中又以和南國國防部達成換地的樂天集團首當其衝，飯店價格降幅最大，建議有計畫赴韓的旅客可以把握機會撿便宜。

韓國觀光公社表示，陸客縮減對南韓觀光業衝擊非常大，不過近年來台韓之間交流頻繁，預估今年互訪人次可突破200萬人；韓國觀光公社補充，目前赴台韓國人比台灣赴韓遊客多，盼能增加機位，吸引台灣人到韓國玩。1060322

(中央社)