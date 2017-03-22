藍黨代表黨齡改1年 交法院最後裁定

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國民黨中常會今天雖然無法確認黨代表選舉黨齡議事錄，但因議事錄只針對文字內容錯誤與否，不影響決議內容，因此黨代表選舉資格規定為1年，不過，最後仍視法院裁定結果而定。

中國國民黨中常會8日通過中常委呂學樟等27名中常委提案，將黨代表候選人資格只須滿4個月黨齡，修改為1年。有4名原本符合參選黨代表資格者，因中常會決議而無法參選，15日到台北地方法院提起「撤銷決議之訴及申請假處分」，並到中央黨部抗議。

國民黨15日中常會確認8日中常會議事錄，但因有中常委反對，最後決定暫緩確認議事錄，留待今天中常會確認。

不過，下午中常會上中常委意見分歧，包括副主席郝龍斌等人都舉手反對確認議事錄，洪秀柱最後宣布散會，隨即離席，現場一片錯愕。

國民黨考紀會主委劉漢廷會後表示，15日與今天的中常會是一次會，所有議案15日已處理完畢，今天只是回頭處理議事錄，但無法達成共識，在中常會慣例不表決的情況下，只有散會。

他表示，黨代表選舉黨齡改為1年，大家爭議的是已經公告卻突然變更，剝奪黨員參與黨職權利，不符合程序正義。

劉漢廷說，黨齡案就照中常會所通過決議，但因有黨員向法院提假處分，國民黨是人民團體，受人民團體法限制，最後要看法院裁定，「非國民黨層次決定，操之在法院」。

他表示，如果法院裁定凍結黨齡1年的規定，黨代表選舉資格就維持4個月。如果法院來不及在4月17日黨代表選舉登記前做裁定，就按照中常會通過的1年；如果在5月20日選舉日前裁定凍結，就依4個月黨齡規定。

不過，媒體追問，若在4月17日之後、5月20日之前，裁定凍結1年的規定，符合4個月黨齡規定的黨代表已無法登記參選，如何因應？劉漢廷說，希望法院早點做決定，希望不會發生惡劣狀況。

國民黨黨代表選舉3月31日公告，4月5日至4月6日領表，4月17日受理登記，5月20日投開票。1060322

(中央社)