鄭文燦：累積電影節特色 培養人才

桃園市長鄭文燦今天指出，上午主持市政會議，文化局簡報桃園電影節將於5月12日至5月25日，在中壢「桃園光影電影館」、大江星橋國際影城舉辦。

鄭文燦今天主持市政會議，聽取文化局「桃園電影節」簡報後表示，「桃園電影節」將於5月在中壢「桃園光影電影館」、大江星橋國際影城舉辦，此次電影節以紀錄片為主軸，期許桃園電影節在舉辦多屆後，逐漸累積特色傳統，並培養紀錄片觀影族群及拍攝人才。

他說，電影節舉辦多屆後，會逐漸形成該地電影節特色，日本「山形紀錄片影展（Yamagata International Documentary Film Festival，YIDFF）即是以紀錄片為特色。

他強調，這次桃園電影節以紀錄片為主軸，希望藉此培養市民紀錄片觀影習慣，培育紀錄片拍攝人才，並發展紀錄片產業。此外，桃園電影節「台灣獎」競賽影片的評審方式，納入「市民評審團」，邀請15位桃園在地公民團體代表組成，也呼應紀錄片調查、反省、批判性質。

鄭文燦也說，桃園目前的大型影城有台茂購物中心的美麗華台茂影城、大江購物中心的星橋國際影城、中壢的威尼斯影城及廣豐新天地的國賓影城，而桃園藝文園區、桃園站前商圈未來將陸續引進電影院；此外，機場捷運A22老街溪站商業用地招商，也將邀請民間投資設立商場與電影院，完善桃園的文化設施。1060322

(中央社)