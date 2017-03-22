迷途知返 用台語藝術導覽創另類風格

曾因迷失犯錯的劉昶佑，參加廣達「游於藝」計畫，獨創用台語進行藝術導覽，詼諧逗趣的解說成了另類風格，他也感謝那些不看好的人，給了他不放棄的理由。中央社記者許秩維攝 106年3月22日

曾因迷失犯錯的劉昶佑，參加廣達「游於藝」計畫，獨創用台語進行藝術導覽，詼諧逗趣的解說成了另類風格，他也感謝那些不看好的人，給了他不放棄的理由。

廣達文教基金會長期投入藝術教育，持續推動「游於藝」計畫，將藝術畫作帶入校園，培養學童成為藝術小尖兵，今天舉行「我的人生不一樣」新書發表會，網羅12個學生個案，看他們如何透過藝術教育成長，建立自己的自信和成就感。

去年獲得廣達「游於藝」導覽達人首獎的劉昶佑，從小心浮氣躁、好動貪玩，曾經因為迷失犯錯，被剝奪自由、與社會隔絕。在高雄明陽中學期間，剛開始還是沒有學習耐心，也不喜歡上課，後來決定找一個目標，設法讓自己靜下來。

之所以選擇加入藝術欣賞社，劉昶佑坦言，學校每年都會辦展覽，社團的人只要去幫忙解說即可，加上學校的訓導主任也是社團的教師，為了給訓導主任留下好印象，因此才加入藝術欣賞社。

自認不愛唸書的他，剛開始非常痛苦，因為藝術並不容易入門，而且總覺得導覽就是要很文謅謅，但他文筆不好，寫不出好的東西，不過經過慢慢摸索，他發現導覽只要說出自己內心真誠的感受就好，有人理性分析，但他可以從感性出發。

後來報名「游於藝」競賽，要錄製導覽影片，原本跟著大家用國語導覽，但習慣說台語的他，總覺得不習慣，而且大家聽了都覺得「很彆扭」，因此決定改用台語導覽，雖然有老師認為全部用台語導覽，評審會聽不懂，但訓導主任卻鼓勵他，「台語導覽就是他的特色」，給他一劑強心針。

在「游於藝」的課程中，他學到導覽不是備用枯燥的歷史典故，而事先愛上作品和背後的故事，再將作品的藝術性和趣味傳達給觀眾，而他用簡單的台語導覽，讓大家都能聽得懂，還時不時穿插一些搞笑片段，讓導覽變得更詼諧逗趣。

「感謝那些看好我的人給我力量，讓我更有自信，感謝那些不看好我的人給我不放棄的理由，讓我更加堅強」，曾走錯路的劉昶佑坦言，當初他加入社團時，很多人不看好他，認為他曾做錯，就不會再變好，以前他很強勢，會覺得要比別人更凶，但後來經過培訓和獲獎，讓他知道不是什麼事都要比兇，就算輸了比賽，至少敢站出來讓大家看到他也是一種勇氣。1060322

(中央社)