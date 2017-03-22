檢方變更起訴法條 翁啟惠最重遭判無期
浩鼎案今天開庭，前中研院長翁啟惠日前被依「不違背職務收賄罪」起訴，但檢方認為翁利用院長身分介入技轉，當庭聲請變更法條，改「違背職務收賄罪」，最重可能遭判無期徒刑。
士林地檢署1月9日偵結浩鼎案，翁啟惠被依貪污罪嫌起訴。士林地方法院今天召開準備程序庭，審判長彭凱珞庭訊中就檢方起訴書中「翁啟惠法定職務認定」、「翁是否收受150萬技術股」及「翁是否透過女兒收受浩鼎3000張股票」3大部分進行釐清。
但開庭沒多久，檢察官便聲請變更起訴法條，將原本翁涉犯貪污治罪條例的「不違背」職務收賄罪，改成「違背」職務收賄罪，刑度從7年以上，變成最重可處無期徒刑。
翁啟惠、浩鼎生技董事長張念慈的辯護律師團提出抗議，認為檢方在開庭前10分鐘變更法條、犯罪事實，無法讓被告答辯、防護，程序上有瑕疵；審判長認為，檢方應提供書面資料，庭末諭知4月14日前具狀說明。
因此今天僅就「翁啟惠法定職務認定」、「翁啟惠是否收受150萬技術股」部分，進行爭執或不爭執事項。「3000張股票對價關係」則在5月3日開庭後審理。
翁啟惠事後受訪則說，技術轉移合約的最高層級只到副院長，他僅以發明人身分提供承辦人建議，不清楚為何檢方會突然變更法條，並再次強調不了解、也未曾獲悉有150萬技術股此事。1060322
(中央社)
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