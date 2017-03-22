金正男案逃脫刺客 北韓前駐越大使之子

我要評比

據馬來西亞警方及外交界消息人士今天透露，涉嫌暗殺北韓最高領導人金正恩同父異母哥哥金正男的北韓籍嫌犯李志炫（音），是北韓前駐越南大使李洪（音）之子。

李志炫曾任職北韓使館，通曉越南語言。李志炫在越南買凶，在柬埔寨接受訓練，然後在馬來西亞殺人。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，馬來西亞當局調查，約有10年旅居越南經歷的李志炫，去年12月底與另一名北韓籍嫌犯、保衛省特務李在南（音）從河內入境，拉攏懷有明星夢的越南女子段氏香加入殺人集團，正式啟動刺殺金正男的各項準備工作。

李志炫的越南語水準與越南人相當，親自出面攏絡段氏香以確保刺殺金正男的任務成功。今年1月中旬，3人一同前往柬埔寨，段氏香當時在臉書發文說，目前在柬埔寨某酒店，即可證明。

在吉隆坡機場一起參與刺殺金正男行動的印尼籍女刺客席蒂艾莎，同一時期也與另外一名北韓籍嫌犯一起進行殺人訓練。

此外，日本媒體報導，慫恿席蒂艾莎加入殺人訓練的北韓籍吳姓嫌犯，是曾任職於北韓駐印尼大使館的外交官，操一口流利的印尼語。

據報導，越南殺人小分隊還於2月4日從河內前往案發城市，預演暗殺金正男。越南和印尼兩個殺人小分隊合流後，段氏香和席蒂艾沙組成「殺金二人組」，最終於2月13日，在吉隆坡國際機場用VX神經毒劑殺害金正男。

大馬警方抓捕兩名女刺客後，於3月1日以殺人罪名起訴兩人，但兩人辯稱當時誤以為正在拍攝惡搞節目或真人秀電視節目，而李志炫等4名北韓籍嫌犯則早已於案發當天離開馬來西亞返回平壤。

據報導，外交界人士評價，種種跡象顯示，北韓為謀害金正男調動在東南亞的資源及各路專家，精心策劃，周密部署。

李志炫的父親李洪歷任北韓外務省東北亞局副局長、亞洲局副局長，於1988年12月至1993年4月和1998年9月至2002年12月兩度擔任駐越南大使。1060322

(中央社)