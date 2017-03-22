郭明良案 教育部完成初步複審

我要評比

台大教授郭明良等人違反學術倫理案，教育部長潘文忠今天說，教育部組成的小組，已完成初步複審，目前正與科技部聯席討論。

台灣大學教評會2月24日決議解聘郭明良，並懲處多名涉案學者，但有多篇論文列共同作者的台大校長楊泮池，並未受任何懲處，遭到外界責難。教育部和科技部根據台大的調查報告，各邀集學者專家組成小組複審。

潘文忠今天主持教育部部務會報，會前被媒體問及複審進度。他表示，教育部的小組已完成初步複審，現階段是將專家意見整理完後，和科技部的小組一同聯席討論，並請相關當事人說明。

楊泮池18日在校務會議上發表聲明，為了不讓台大繼續受到誤解和攻擊，以及整個台灣學術界的和諧，他請求今年6月校長任期屆滿，不再續任校長職位。台大後續將召開臨時校務會議討論此事。

對此，潘文忠今天說尊重楊泮池表達不續任，但教育部和科技部的複審，仍會依據客觀證據，嚴謹審查。1060322

(中央社)