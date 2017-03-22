傳不孝順 陽岱鋼父：不會啦

媒體報導旅日棒球選手陽岱鋼讓父親住舊房子。陽岱鋼父親說，陽岱鋼最近買新房子，裝修中，陽岱鋼要給他一個驚喜，所以尚未告知他房子在哪裡。

媒體報導，陽岱鋼不孝順父親，讓父親住老舊房子，且陽岱鋼和哥哥感情不好，親友向他借錢等。

「不會啦」，陽岱鋼的父親接受電話訪問，聽到外界說陽岱鋼不孝順時，很訝異。他說，陽岱鋼有事情就會和他聯絡，前幾天還打電話給他，夫妻倆每個月都會給他生活費，前陣子陽岱鋼夫妻和岳母都有到台東看他。

陽岱鋼父親說，陽岱鋼夫妻最近幫他買房子，目前還在裝潢中，陽岱鋼為了要給他驚喜，先不透露在哪裡；但他知道「新房子在台東」。

至於和哥哥的問題，陽岱鋼父親也很訝異，他說，他們兄弟感情很好，哥哥偶而有抱怨陽岱鋼都沒接電話。他告訴哥哥，陽岱鋼最近換新球團，有很多事要忙，所以要原諒沒接電話。

陽岱鋼的父親也澄清，沒有親戚向陽岱鋼借錢，因為他們沒有陽岱鋼的電話，有事情會透過他，都沒有親戚找他，「親戚保護他都來不及了，不會傷害陽岱鋼」。1060322

(中央社)