傳不孝順 陽岱鋼父：不會啦
媒體報導旅日棒球選手陽岱鋼讓父親住舊房子。陽岱鋼父親說，陽岱鋼最近買新房子，裝修中，陽岱鋼要給他一個驚喜，所以尚未告知他房子在哪裡。
媒體報導，陽岱鋼不孝順父親，讓父親住老舊房子，且陽岱鋼和哥哥感情不好，親友向他借錢等。
「不會啦」，陽岱鋼的父親接受電話訪問，聽到外界說陽岱鋼不孝順時，很訝異。他說，陽岱鋼有事情就會和他聯絡，前幾天還打電話給他，夫妻倆每個月都會給他生活費，前陣子陽岱鋼夫妻和岳母都有到台東看他。
陽岱鋼父親說，陽岱鋼夫妻最近幫他買房子，目前還在裝潢中，陽岱鋼為了要給他驚喜，先不透露在哪裡；但他知道「新房子在台東」。
至於和哥哥的問題，陽岱鋼父親也很訝異，他說，他們兄弟感情很好，哥哥偶而有抱怨陽岱鋼都沒接電話。他告訴哥哥，陽岱鋼最近換新球團，有很多事要忙，所以要原諒沒接電話。
陽岱鋼的父親也澄清，沒有親戚向陽岱鋼借錢，因為他們沒有陽岱鋼的電話，有事情會透過他，都沒有親戚找他，「親戚保護他都來不及了，不會傷害陽岱鋼」。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。