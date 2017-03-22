石元娜失業了 關懷新住民不停歇

資深廣播人石元娜「失業」了，她在中央廣播電台主持的2個節目自4月1日停播。石元娜（右）22日說，會繼續關懷新住民。圖為她與「家在台北」受訪的大陸配偶合影。（石元娜提供）中央社記者黃慧敏傳真 106年3月22日

資深廣播人石元娜「失業」了，她在中央廣播電台主持的2個節目自4月1日停播。許多因受訪而成為好友的新住民為她叫屈。但她表示，雖然節目停了，但對新住民的關懷不會歇止。

石元娜在臉書公布離開央廣的消息後，臉友都十分驚訝，競相留言。有人讚揚她「永遠是我們心中最優秀和最和藹的主持人」；多數人安慰她趁機休息一下，「休息是為了走更長遠的路」、「神必會為妳開另一扇窗」。

也有人納悶好端端的節目，怎麼說停就停？臉友留言：「可能擋到別人的位置了」，有人質疑：「這社會已沒有所謂的正義，只有商人的市儈」。好多友人都希望她「很快能再次帶給大家溫暖的聲音」。

從事廣播40多年的石元娜是頭一遭被「解僱」，她說，第一次遇到這種場面。當下她沒問為什麼，也不想爭取，「我沒說第2句話」。而從被告知的這天起，她就再沒有跨進央廣。

央廣是以電台預算遭刪停播石元娜節目，不過，為她抱不平的友人推測，石元娜未配合電台角逐金鐘獎，不能排除與節目遭到停播無關。

對此，石元娜直言，自己不但曾獲得金鐘獎，更曾擔任金鐘獎「評審」，無須再回頭角逐這個獎；而且，她認為自己已無須靠獲獎證明實力，得獎與否她已索然無味。她說，「好的節目是要深得人心」，而不是靠得獎肯定。

石元娜先後在民本和中廣服務；民國99年3月起進入央廣，主持「掌聲響起」和「家在台北」兩個節目，特別是「家在台北」中，她訪問了不少新住民。她也因而結識新住民，其中很多人後來都成了好朋友。

石元娜訪問的新住民中，以大陸配偶居多；他們來自大江南北，十八般武藝各有精通，讓石元娜驚訝陸配的多才多藝與多面向，在台灣各領域做得有聲有色，令她十分佩服。也因為與陸配接觸，石元娜開始接觸台灣新住民議題，也漸漸產生了使命感。

過去石元娜曾服務殘疾人、銀髮族和婦女族群，她說，「家在台北」最主要是呈現台灣新住民真善美的一面，才剛要開花結果，節目就嘎然中止，相當惋惜又不捨。但她轉念一想，或許是自己已完成了階段性任務。

對於未來，石元娜說，她對新住民的關懷不會中止。她打算結合其他平台，繼續服務台灣新住民。1060322

(中央社)