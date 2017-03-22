最爛演技 吳亦凡景甜拿下金掃帚

第8屆中國電影金掃帚獎日前頒發。各大「年度最令人失望」獎項中，「致青春‧原來你還在這裡」男主角吳亦凡，以及企圖以「長城」進軍好萊塢的景甜，被選為年度最令人失望的男女演員。

第8屆中國電影金掃帚獎日前在北京舉行，由數百萬觀眾投票，加上24位專業評審委員評選出的年度最令人失望獎項也正式對外公布。

由香港名導王家衛監製兼編劇，網羅梁朝偉、金城武、Angelababy、陳奕迅等巨星聯合演出的「擺渡人」，是今年的最大「贏家」，拿下「最令人失望影片」、「最令人失望新導演」、「最令人失望編劇」三個大獎。

在台灣也有相當知名度的吳亦凡，以「爵跡」、「致青春‧原來你還在這裡」、「下有喬木 雅望天堂」三部片子「脫穎而出」，獲頒「影帝」。景甜則以「長城」拿下最令人失望女演員獎項，這也是她時隔3年再次獲得「肯定」。1060322

(中央社)