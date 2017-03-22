陸將與東協討論南海行為準則架構
菲律賓代理外交部長馬納羅（Enrique Manalo）今天宣布，中國大陸訂於5月與東南亞國家協會（ASEAN）會員國舉行會議，討論南海行為準則架構擬訂事宜。
菲律賓總統杜特蒂目前正在泰國訪問，馬納羅是代表團成員之一，他今天向隨行菲國媒體記者表示，「中國今年主動提及敲定南海行為準則架構的重要性，這是一個重大的發展。」
東協與大陸於2002年簽署南海共同行為宣言，但因文件沒有約束力，菲律賓、越南等國希望各方擬定具約束力的南海行為準則，但過去數年大陸方面對此反應消極。
馬納羅說，東協與大陸將於5月召開會議，希望屆時東協與大陸的專家就這個架構達成初步協議。
他指出，南海行為準則架構「一旦完成，各方將可開始就行為準則的主要元素展開認真的討論」。
由於大陸三沙市地方官員最近宣稱將實施海島修復工程，包括推動黃岩島環境監測站前期工作，使得南海爭議再次浮上檯面。
菲律賓是今年東協輪值主席國，馬尼拉利用這個機會力推於年中敲定南海行為準則架構，進而協商行為準則，以規範各方在南海的行為，緩和緊張局勢。
馬納羅說，「雖然南海主權存有爭議，但各方應該檢點，以合作取代衝突。」
他坦承南海行為準則架構的草擬工作面臨許多挑戰，但仍抱持樂觀的態度。1060322
(中央社)
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